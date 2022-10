Das Gebäude im Amselweg 2 in Wyk gehört der Stadt Köln – aber wie lange noch? Foto: Nils Leifeld up-down up-down Stadt Köln besitzt Haus in Wyk Föhr: Kindergarten hat neue Heimat – was wird aus dem Grundstück im Amselweg? Von Jonas Bargmann | 27.10.2022, 19:00 Uhr

Innerhalb des nächsten Dreivierteljahres will der „Die Inselkinder“-Kindergarten umziehen. Die neue Unterkunft steht fest. Aber was passiert dann mit dem Haus im Amselweg 2 in Wyk?