Anna Preißler (Sprecherin der Föhr Tourismis GmbH, links) und Nicole Nungässer (Mediaberatung Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag, rechts) haben die Gewinnerin am Freitag, 21. Oktober, empfangen. Ehemann Jan kam erst am Folgetag an.

Foto: Föhr Tourismus GmbH/Pelle Motzke.