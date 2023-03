Vier Rehe streifen regelmäßig durch die Gärten von Wyk. Foto: Susan Paulsen up-down up-down Wild auf Föhr Vier Rehe machen die Gärten in Wyk (etwas) unsicher Von Insel-Bote | 12.03.2023, 10:07 Uhr

Unverhoffter Besuch in der Mühlenstraße: Seit Wochen streifen vier junge Rehe durch die Gärten in der Nähe des Krankenhauses und halten dann ausgiebig Frühstückspause auf einer der größeren Rasenflächen. Warum sind die Tiere so zutraulich?