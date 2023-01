Tempo 30. In Alkersum erwünscht und auch so angezeigt. Foto: Jörg Brökel up-down up-down Föhr, Amrum und der Autoverkehr Tempo 30 weg: Können Geschwindigkeitsdisplays bei Rasern helfen? Von Jörg Brökel | 23.01.2023, 16:50 Uhr

Seit Oktober ist innerorts in den Dörfern wieder Tempo 50 erlaubt. Nach der Klage eines geblitzten Autofahrers mussten die Gemeinden die stillschweigend geduldeten Tempo 30 Schilder überall entfernen. Es darf also wieder schneller gefahren werden. Was bleibt, sind die sogenannten Leucht-Displays, die um langsameres Fahren bitten. Doch auch da gibt es Probleme.