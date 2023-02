In FairCup-Mehrwegbechern in verschiedenen Farben und mit Föhr-Logo finden die Schatzsucher eine Gewinnbestätigung und Informationen zur Gewinnübergabe. Foto: Föhr Tourismus GmbH/Moritz Wilk up-down up-down Für Kinder auf Föhr Die Föhrer Schatzsuche startet bald – so läuft‘s Von Insel-Bote | 16.02.2023, 17:31 Uhr

Geboren wurde die Aktion in der Coronazeit. Die Idee dahinter: Den Kindern auf der Insel etwas bieten, sie raus an die frische Luft holen. In diesem Jahr geht die „Föhre Schatzsuche“ in die dritte Runde: Ab dem 20. Februar versteckt die Föhr Tourismus GmbH wieder jede Woche Gewinne.