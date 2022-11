Föhr und Amrum: Vor einigen Häusern in Westerland warteten Menschen in teils gruseligen Verkleidung auf Halloween-Läufer. Belohnt für ihren Mut wurden die kleinen Geister aber mit reichlich Süßigkeiten. Foto: Pischel up-down up-down Nach Polizei-Einsätzen in Hamburg Föhr: So war die Halloween-Nacht auf der Insel für die Polizei Von Lea Sarah Pischel | 01.11.2022, 12:25 Uhr

Süßes oder Saures - an vielen Haustüren war das am Montag nur ein harmloser Halloween-Spaß. In Hamburg hatte die Polizei aber alle Hände voll zu tun mit randalierenden Jugendlichen, die in mehreren Stadtteilen auch Beamtinnen und Beamte angriffen. Das sagt die Polizei über Föhr und Amrum.