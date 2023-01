Mutige beim Sprung ins kühle Nass der Nordsee in Wyk auf Föhr am Neujahrstag. Foto: Clara von Stülpnagel up-down up-down Jahreswechsel auf Föhr So war das Neujahrsbaden 2023 in Wyk auf Föhr Von Clara von Stülpnagel | 01.01.2023, 14:07 Uhr

Das Wetter am 1. Januar 2023 war recht freundlich, als beim Föhrer Neujahrsbaden viele Menschen in Wyk das neue Jahr mit einem Sprung in die kalte Nordsee begrüßten.