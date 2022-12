Der Hauptstrand in Wyk auf Föhr soll am 29. Dezember von Müll befreit werden. Symbolfoto: Föhr Tourismus GmbH/Levke Sönksen up-down up-down Flens-StrandGut-Aktion Föhr sagt Plastikmüll den Kampf an Von Bastian Fröhlig | 19.12.2022, 09:22 Uhr

Die Insel Föhr beteiligt sich an der landesweiten „Flens-StrandGut-Aktion“. Am 29. Dezember wird wieder gemeinsam Müll am Strand gesammelt.