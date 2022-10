Das Museum Kunst der Westküste hat ab dem 1. November neue Öffnungszeiten. Foto: Lukas Spörl up-down up-down Treffpunkt in Alkersum Museum Kunst der Westküste auf Föhr: Neue Veranstaltung und neue Öffnungszeiten Von Jonas Bargmann | 31.10.2022, 08:52 Uhr

Das Museum in Alkersum hat ab dem 1. November an sechs Tagen in der Woche geöffnet. Außerdem nimmt es an einem bundesweiten Highlight teil.