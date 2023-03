Monika „Moni“ Hassold-Preuß feierte am Montag sowohl die Eröffnung ihres Ladens als auch ihren 50. Geburtstag. Foto: Anna Goldbach up-down up-down Neues Geschäft auf Föhr Wie sich Monika Hassold-Preuß mit ihrem Shop am Wyker Hafen einen „kleinen Traum“ erfüllt Von Anna Goldbach | 20.03.2023, 18:07 Uhr

Pünktlich zu ihrem Geburtstag am Montag, hat Föhrerin Monika Hassold-Preuß sich einen Wunsch erfüllt. Einen „kleinen Traum“ quasi. Was das Geschäft am Wyker Hafen mit Johannes Oldenburg zu tun hat, hat „Moni“ shz.de erzählt.