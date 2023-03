Von halb neun bis halb zehn werden die Laternen in Midlum ausgeschaltet. „Earth Hour“. Foto: Anna Goldbach up-down up-down „Earth Hour“ am Samstagabend Föhr: Midlum macht eine Stunde das Licht aus für den Klimaschutz Von Jörg Brökel | 23.03.2023, 09:24 Uhr

Licht aus für den Klimaschutz. Die Gemeinde Midlum nimmt an der sogenannten „Earth Hour“ am kommenden Samstag teil. Das bedeutet: Am Abend gehen eine Stunde die Lichter aus. Das sollten abendliche Spaziergänger nun wissen.