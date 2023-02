Gülcin Kaya: Freude über viele hochwertige Spenden Foto: Jörg Brökel up-down up-down Spendenaktion von Gülcin Kaya Auf Föhr: Welle der Hilfsbereitschaft für Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien Von Jörg Brökel | 09.02.2023, 11:31 Uhr

Nach der Erdbeben-Katastrophe in der Türkei und Syrien mit Tausenden von Opfern starten derzeit in ganz Deutschland Spendensammlungen. Auf Föhr hat nun die gebürtige Türkin Gülcin Kaya eine solche Aktion ins Leben gerufen. So ist die Aktion angelaufen.