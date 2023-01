Innen und außen kommt neue Ladetechnik rein. Die Elektroniker Matthias Jensen und Carsten Hoffmann bei der Arbeit. Foto: Jörg Brökel up-down up-down Energiewende und Stromtanken Föhr: Hier können Fahrer von E-Autos in Nieblum bald tanken Von Jörg Brökel | 18.01.2023, 16:11 Uhr

Alte Hülle, aber neue Technik auf Föhr. Ein Technologieunternehmen aus Schafflund baut jetzt neue Technik an und in die alten Ladestationen in Nieblum. Künftig müssen E-Autofahrer den Strom an den Säulen bezahlen.