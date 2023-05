Das Gebäude am Sandwall 1 soll abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Die Weichen dafür wurden im April 2021 gestellt. Foto: Anna Goldbach up-down up-down Sandwall Nummer 1 in Wyk Nach Sylt und Co.: Föhr bekommt sein erstes Gosch-Restaurant Von Anna Goldbach | 24.05.2023, 15:18 Uhr

Immer wieder hörte man in den vergangenen Jahren, dass Gosch nach Föhr kommen soll. Jetzt wurden die vermeintlichen Gerüchte bestätigt. In den Neubau von Sandwall 1 in Wyk soll der Sylter Fisch-Gigant einziehen. Die Eröffnung ist für Frühjahr 2025 geplant.