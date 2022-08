Blindenleitsysteme sollen bei der Orientierung helfen. FOTO: Victoria Flägel up-down up-down Inklusion Föhr: Blindenleitsystem für die Große Straße in Wyk Von Bastian Fröhlig | 08.08.2022, 13:34 Uhr

Die Arbeiten in der Großen Straße in Wyk auf Föhr sind in vollem Gange. Eigentlich sollten sie bereits abgeschlossen sein, doch eine wichtige Maßnahme steht noch aus.