Der Holzboden ist weg. Die Aussichtsplattform am Sandwall in Wyk. Foto: Jörg Brökel up-down up-down Holzplanken waren zu rutschig Aussichtsplattform am Föhrer Sandwall muss erneuert werden Von Jörg Brökel | 07.03.2023, 17:59 Uhr

Der Holzboden der beliebten Terrasse am Sandwall ist in den vergangenen Tagen komplett abgetragen worden. Was kommt nun?