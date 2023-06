Astrid Vonhoff und ihre 16-jährige Pflegetochter ziehen für unbestimmte Zeit nach Uganda. Foto: Anna Goldbach up-down up-down Von Föhr nach Uganda Wie Astrid Vonhoff Frauen in Uganda helfen will – und warum sie Föhr dafür verlässt Von Anna Goldbach | 20.06.2023, 17:07 Uhr

Uganda – eines der ärmsten Länder der Welt, eines der schönsten in Afrika, wie Astrid Vonhoff sagt. Die Unternehmerin, die seit fünf Jahren auf Föhr lebt, wird Ende Juli in das Land ziehen, das zuletzt wegen des furchtbaren Massakers an einer Schule in den Medien war. Wie sie Frauen dort helfen möchte, hat sie shz.de erzählt.