Im Damenbad wurden Männer und Knaben über acht Jahren nicht geduldet. Foto: Archiv Deppe up-down up-down Föhr anno dazumal Männer und Frauen getrennt: Baden auf Föhr im Jahr 1910 Von Frank Deppe | 11.01.2023, 14:31 Uhr

Wie haben Chronisten, Einwohner, Reisende die Insel in der Vergangenheit erlebt und beschrieben? Die Landschaft, die Menschen, den Fremdenverkehr und anderes mehr? In dieser Serie begeben wir uns auf eine literarische Spurensuche. Heute blicken wir in einen schmucken Gästeführer der Badeverwaltung Wyk aus dem Jahre 1910, der den Gästen die gültige Badeordnung vorstellt.