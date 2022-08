Karin und Peter sind in diesem Jahr zum ersten Mal auf Föhr und erzählen, wie es ihnen gefällt. FOTO: Charlotte Knörzer up-down up-down Tourismus nach Coronajahren Wie attraktiv ist der Urlaub auf Föhr eigentlich – eine Umfrage Von Charlotte Knörzer | 10.08.2022, 15:26 Uhr

Nach zwei Sommern voller Einschränkungen kehrt in diesem Jahr scheinbar etwas Ruhe ein – zumindest laut Buchungslage. Anders als in der vergangenen Saison gibt es in diesem Jahr kaum Kritik von Urlaubern an der Föhrer Gastronomie – dafür hapert es allerdings an anderer Stelle.