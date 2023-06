Elf Feuerwehrleute löschten die Glutnester am Sandwall Foto: Feuerwehr Wyk up-down up-down Feuer am Sandwall Brennende Pollen beschäftigen Feuerwehr auf Föhr Von Jörg Brökel | 11.06.2023, 14:02 Uhr

Die Kette der Feuerwehreinsätze auf Föhr reißt nicht ab. Am Samstagabend rückten die Brandbekämpfer erneut aus. Am Sandwall in Wyk brannten an zehn Orten Pflanzenreste.