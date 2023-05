Der Seenotrettungskreuzer „Ernst Meier-Hedde“, der vor Amrum im Einsatz war. Foto: Dietmar Lantz up-down up-down Havarie in der Nordsee Seenotretter im Einsatz: Krabbenkutter gerät vor Amrum in Not Von Yannik Burgemeister | 02.05.2023, 13:26 Uhr

Bei starkem Wind geriet am Samstag ein Krabbenkutter vor Amrum in Not. Das Fangnetz war in den Propeller geraten und das Schiff deshalb auf Hilfe angewiesen. Die Seenotretter mussten eingreifen.