Einsatz am Donnerstagmorgen auf dem Sandwall in Wyk. Foto: Glosemeyer up-down up-down Einsatz auf Föhr Heizöl am Sandwall in Wyk ausgelaufen – Feuerwehr vor Ort Von Barbara Glosemeyer | 29.12.2022, 09:23 Uhr

Anwohner in Wyk auf Föhr sind am Donnerstagmorgen von heulenden Sirenen aufgeschreckt worden. Was war passiert? Am Sandwall ist Heizöl ausgelaufen.