Feuerwehrleute aus Wyk sitzen direkt am entstehenden Feuer. Foto: Jörg Brökel Amrum und Föhr In der „Höhle" des Feuers: Feuerwehrleute proben den Ernstfall – mit Video Von Jörg Brökel | 03.07.2023, 14:13 Uhr

Auf den Inseln erleben viele Feuerwehrleute kaum einmal ein Gebäude in Vollbrand. Um gerade den jüngeren Brandbekämpfern den Eindruck zu vermitteln, wie Rauch und Feuer entstehen und wie es ist, dann unter Atemschutz zu arbeiten, fand am Wochenende in Wyk ein Training statt.