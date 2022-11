Weihnachtliche Stimmung und Silvesterpartys soll es am Sandwall in diesem Jahr wieder geben. Foto: Föhr Tourismus GmbH/Folker Winkelmann up-down up-down Im Dezember am Wyker Sandwall Festmeile und Silvesterpartys: So wird der Jahreswechsel auf Föhr Von Anna Goldbach | 04.11.2022, 16:55 Uhr

Die Festmeile am Sandwall mit Punschbuden und Ständen gehört zum Jahreswechsel auf Föhr wie der Eiswürfel in den Manhattan. Wie und ob die Meile samt Party in diesem Jahr stattfindet, hat Veranstaltungsleiter Roberto Caso beantwortet – ein erster Ausblick.