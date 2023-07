Schon im letzten Jahr war „Föhr Tanzt!“ ein Erfolg. Foto: FÖHRFILM up-down up-down „Föhr Tanzt!“ und Dorffest Festival-Wochenende auf Föhr und Amrum: DJ-Duo, Glam Metal und A-Capella Von Jan Melchior Bonacker | 19.07.2023, 18:33 Uhr

Sowohl auf Föhr als auch auf Amrum hat das Wochenende einiges zu bieten: Während in Süddorf auf Amrum eine A-Cappella-Band auftritt, findet in Wyk „Föhr Tanzt!“ statt. Den Abschluss bildet auf Amrum das Dorffest „Sommerbühne“ in Norddorf.