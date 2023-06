Viele Plätze sind auf den Fähren nach Föhr und Amrum bereits gebucht. Foto: Jörg Brökel up-down up-down NRW Schulferien starten Donnerstag Fähren nach Föhr und Amrum zu Beginn der Schulferien stark gebucht Von Jörg Brökel | 21.06.2023, 15:00 Uhr

Am Donnerstag, 22. Juni, beginnen in Nordrhein-Westfalen die Schulferien. Viele Familien aus dem bevölkerungsreichsten Bundesland starten dann auch gleich in den Sommerurlaub. Entsprechend hoch ist die Auslastung der W.D.R.-Fähren nach Föhr und Amrum.