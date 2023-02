Picke-Packe voll. Björn Maar belädt den 20-Tonner mit Hilfsgütern Foto: Jörg Brökel up-down up-down Erdbeben in Türkei und Syrien Einer der größten Hilfstransporte aller Zeiten verlässt Föhr Von Jörg Brökel | 10.02.2023, 17:55 Uhr

Am Dienstag hatte sich die gebürtige Türkin Gülcin Kaya entschieden, eine Hilfsaktion für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien zu starten. Die Spendenbereitschaft der Menschen auf Föhr war und ist riesengroß. Am Samstag sollen die Hilfsgüter nun ans Festland gebracht werden.