Kichenmusikerin in Süderende Föhr: Diana Jeß gibt emotionales Abschiedskonzert in St. Laurentii Von Gesche Roeloffs | 22.08.2023, 11:46 Uhr Diana Jeß (rechts) mit Birke Licht, die sie am Klavier begleitete. Foto: Gesche Roeloffs

Überraschend emotional wurde es am Sonntag in der Kirche St. Laurentii in Süderende: Sängerin Diana Jeß verabschiedete sich als Kirchenmusikerin mit einem besonderen Konzert.