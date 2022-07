Beim Sommerfest der Freiwilligen Feuerwehr Borgsum/Witsum soll die Sonne laut Wetterbericht scheinen. FOTO: FTG up-down up-down Veranstaltungen Sommer 2022 Dorffeste auf Föhr: Hier wird jetzt gefeiert Von Mahé Crüsemann | 13.07.2022, 17:43 Uhr

Was wäre der Sommer ohne ein ordentliches Dorffest? Auch auf Föhr wissen die Insulaner wie man richtig feiert. Welche Dorffeste in diesem Jahr anstehen und auf was Gäste sich freuen können, hat shz.de für Sie herausgefunden.