Die DLRG will Kinder an sicheres Schwimmen gewöhnen. Foto: Jan Melchior Bonacker up-down up-down Drei kostenlose Veranstaltungen Strandfeste auf Föhr und Amrum: DLRG will „Generation von Nichtschwimmern“ verhindern Von Jan Melchior Bonacker | 13.07.2023, 14:18 Uhr

Mit Hüpfburg und Bühnenprogramm will die DLRG bei ihren Strandfesten in Wyk, Nebel und Norddorf Kindern sicheres Verhalten am und im Wasser näher bringen. Die Teilnahme ist kostenlos.