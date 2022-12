Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause kann das Neujahrsaden in Wyk 2023 wiedre stattfinden. Foto: dpa up-down up-down Weihnachten und Silvester Von Neujahrsbaden bis Ütj to kenknen – zwischen den Jahren ist auf Föhr einiges los Von Insel-Bote | 12.12.2022, 14:14 Uhr

Wer bei all der winterlichen Ruhe auf Föhr etwas Abwechslung sucht, macht einen Abstecher zu den Weihnachtsmärkten und Punschbuden in den Friesendörfern und in der Inselhauptstadt Wyk auf Föhr. Welches Programm Gäste und Insulaner erwartet – ein Überblick.