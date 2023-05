Verantwortlich für Gewinnspiel und Comic der Zeitung: Friedrich Hölter und Ben Gauerke. Foto: Jörg Brökel up-down up-down Journalismus an Eilun feer Skuul Wie die Profis: Föhrer Schülerzeitung wird richtig schick gemacht Von Jörg Brökel | 25.05.2023, 13:01 Uhr

Reporter unter Zeitdruck, ein gestresster Chef vom Dienst und Kollegen, die die Texte noch Korrektur lesen müssen. Nein, wir sind nicht beim Insel-Boten. Das alles fand in den letzten Monaten an der Eilun Feer Skuul in Wyk auf Föhr statt. Und das kam dabei heraus.