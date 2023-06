Früher habe er auf einer Staffelei gemalt. Heute legt Peter Obermeier die Leinwand lieber auf den Boden. Das sei angenehmer, sagt er. Foto: Anna Goldbach up-down up-down Künstler zurück auf der Insel Trotz Parkinson: Föhrer Peter Obermeier malt – „so lange ich kann“ Von Anna Goldbach | 17.06.2023, 09:07 Uhr

Eigentlich könne er nicht malen, macht es aber trotzdem, fotografieren liebt er und mittlerweile arbeitet er an seiner sechsten Galionsfigur. Peter Obermeier ist Künstler. Und Föhrer. Und irgendwie auch Lebenskünstler. Wir treffen uns in seinem Garten in Wyk.