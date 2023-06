Freuen sich auf das große Jubiläumskonzert: Gospelchor „Unföhrgettible“ Foto: Jörg Brökel up-down up-down 30 Jahre „Unfoehrgettable“ Welche große Herausforderung auf den Gospelchor Föhr wartet Von Jörg Brökel | 01.06.2023, 16:54 Uhr

Da haben sie sich was vorgenommen: Die legendäre „Bohemian Rhapsody“ von Queen wollen die 35 Sängerinnen und Sänger vom Gospelchor „Unfoehrgettable“ zum 30-Jährigen singen. Ob das was wird? Die Proben sind jedenfalls in vollem Gange.