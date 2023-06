Am letzten Tag des Open-Airs startet die Party schon gegen 14 Uhr. Foto: Paul Schimweg up-down up-down Veranstaltung in Wyk im Sommer Föhr: Upstalsboom präsentiert Line-Up für Südstrand-Open-Air im Juli Von Anna Goldbach | 23.06.2023, 14:02 Uhr

Bereits zum fünften Mal in Folge präsentiert das Upstalsboom-Hotel am Wyker Südstrand sein Open-Air. Vom 26. bis 29. Juli steht die große Bühne wieder auf dem Gelände des Hotels. Jetzt steht das Line-Up fest. Diese Künstler und Bands kommen in diesem Sommer nach Föhr.