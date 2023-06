Per Bak Jensen am Eingang zu seiner Ausstellung „Hummeling Earth“ Foto: Jörg Brökel up-down up-down Meisterfotograf im MKdW Fotoausstellung auf Föhr – „Meine Bilder sind wie Türen, durch die der Betrachter nur gehen muss“ Von Jörg Brökel | 29.06.2023, 17:17 Uhr

Er gilt als Klassiker und Pionier der Landschaftsfotografie. Und ist trotzdem in Deutschland weitgehend unbekannt: Der Däne Per Bak Jensen. Das Museum Kunst der Westküste (MKdW) auf Föhr hat den Mann, der Generationen von jungen Fotografen in Skandinavien beeinflusst hat, jetzt zu seiner ersten musealen Ausstellung in Deutschland nach Föhr geholt.