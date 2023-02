Hier gelten jetzt andere Regeln: Die Insel-Klinik Föhr-Amrum Archivfoto: Redaktion up-down up-down Coronabestimmungen gelockert In der Inselklinik Föhr-Amrum gelten einige neue Regeln Von Jörg Brökel | 02.02.2023, 17:31 Uhr

Mit dem Abflauen der Pandemie hat sich auch die Lage der Kliniken entspannt. So könnten nach den neuen Regelungen nun auch an Corona erkrankte Mitarbeiter in der Inselklinik mitarbeiten.