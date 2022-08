Wie geht es mit den Testmöglichkeiten im Herbst weiter auf der Insel? FOTO: Philipp von Ditfurth up-down up-down Corona auf Föhr und Amrum Sind die Testzentren der Inseln auf den Corona-Herbst vorbereitet? Von Mahé Crüsemann | 08.08.2022, 16:05 Uhr

Maskenpflicht in Bus und Bahn, Testpflicht in Krankenhäusern: Mit einem neuen Infektionsschutzgesetz möchte sich die Bundesregierung auf den kommenden Herbst vorbereiten. Aber was bedeutet das für die Testzentren auf der Insel? Shz.de hat nachgefragt.