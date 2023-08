Bürgerbegehren läuft seit Juli Amrum: Kommt die Dorfabstimmung zum Erhalt des „Haus des Gastes“ in Nebel? Von Jörg Brökel | 03.08.2023, 15:09 Uhr Sie wollen die alte Villa erhalten: Initiative „Retten wir das Haus des Gastes“. Foto: Initiative „Retten wir das Haus des Gastes“ up-down up-down

Hohe Wogen hat nicht nur die Nordsee an manchen Tagen zu bieten. Mindestens genauso hoch wogt die Diskussion um Erhalt oder Abriss der alten Jugendstilvilla in Nebel, in der sich das Haus des Gastes befindet. Jetzt läuft ein Bürgerbegehren, damit die Nebeler Einwohner letztendlich selber über das Schicksal des Hauses abstimmen können.