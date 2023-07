Bernd Stelter auf der Bühne der Nationalparkhalle Foto: Jörg Brökel up-down up-down Sommerinterviews auf Amrum und Föhr TV-Legende Bernd Stelter auf Föhr, Amrum und Sylt: Im Fernsehen wird gespart Von Jörg Brökel | 12.07.2023, 18:17 Uhr

Sommerzeit ist auf Föhr und Amrum auch Interviewzeit. In loser Abfolge interviewt Shz.de in der Ferienzeit bekannte Persönlichkeiten von der Insel oder auch bekannte Besucher. Gerade macht der Komiker und Schriftsteller Bernd Stelter seine Bühnentour über Föhr, Amrum und Sylt. Wir trafen ihn in der Nationaparkhalle in Wyk.