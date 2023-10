Freizeitspaß auf der Insel Auf Robin Hoods Spuren: mit Pfeil und Bogen auf Föhr Von Jörg Brökel | 20.10.2023, 12:48 Uhr Silke Fürst zeigt der Hamburgerin Svenja Mahling den Umgang mit Pfeil und Bogen. Foto: Jörg Brökel up-down up-down

In der zweiten Saison bieten nun Silke Fürst und Adrian Smettons Bogenschießen für jedermann auf der Insel an. Für viele Menschen ist es seit der Kindheit das erste Mal, einen solchen Langbogen in die Hand zu nehmen.