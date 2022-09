Benedikt König in seinem Element. Foto: Silke Kurtz up-down up-down Wassersport auf der Nordsee Benedikt König: Wie ein Wahl-Föhrer zu seiner Segelschule kam Von Silke Kurtz | 05.09.2022, 11:50 Uhr

Im Hafen von Wyk auf Föhr liegt „Bene“ Königs elf Boote starke Flotte. Was er an seinem Beruf als Segellehrer so liebt, wie er auf die Insel kam und für wen Segeln der ideale Sport ist, erzählt er im Gespräch.