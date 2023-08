Im Jugendzentrum Spielen und Basteln mit Robin Hood: Ferienangebot für Kinder auf Amrum Von Kinka Tadsen | 27.08.2023, 12:27 Uhr Nele Junge freute sich über die Chance auch im JUZ einige Wochen mit den Kindern zu verbringen, hier beim Drachen steigen lassen. Foto: Kinka Tadsen up-down up-down

Robin Hood war das diesjährige Thema des Amrumer Ferienprogramms im Jugendzentrum in Nebel. In der zweiten Ferienwoche gingen die Kinder mal in den Wald, mal an den Strand.