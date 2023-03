Die Tibet-Flagge vor dem Amt Föhr-Amrum gehisst. Foto: Jörg Brökel up-down up-down Deutschlandweiter Tibettag Auch auf Föhr weht die tibetische Flagge vor dem Amtsgebäude Von Jörg Brökel | 10.03.2023, 13:45 Uhr

Seit Jahren wird am 10. März die tibetische Flagge vor dem Amt Föhr-Amrum in Wyk gehisst. Damit wird an den tibetischen Volksaufstand von 1959 erinnert. Das sind die Hintergründe.