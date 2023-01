Vanessa Werner (35) und Lisa Färber (38) beraten Insulaner zur Patientenverfügung. Foto: Anna Goldbach up-down up-down Betreuungsverein Föhr-Amrum Warum eine Patientenverfügung auch für junge Menschen wichtig sein kann Von Anna Goldbach | 30.01.2023, 17:00 Uhr

Eine Patientenverfügung greift dann, wenn der Betroffene, nicht mehr selbst kommunizieren kann, was er möchte. Das festzulegen, kann auch schon in jungen Jahren wichtig sein. Warum das so ist und wo Insulaner Beratung finden – ein Überblick.