Einiges los in Dagebüll. Eine Fähre von Dagebüll nach Föhr fiel wegen Niedrigwasser aus. Foto: Arndt Prenzel up-down up-down Anreise nach Amrum und Föhr Mit der Fähre auf die Inseln: Reger Betrieb an der Mole in Dagebüll Von Arndt Prenzel | 18.05.2023, 14:46 Uhr

Hohes Reiseaufkommen nach Amrum und Föhr: Eine Fahrt nach Föhr war aufgrund von Niedrigwasser ausgefallen, sodass an der Mole an Himmelfahrt einiges los war. So ist die Lage am Nachmittag.