Lange Schlangen am Fähranleger: Zu Fronleichnam wird es voll auf den Inseln. FOTO: Arndt Prenzel Fronleichnam 2022 auf Amrum und Föhr Lange Schlangen am Anleger: Tagesgäste wollen auf die Inseln Von Arndt Prenzel | 15.06.2022, 12:47 Uhr

Im protestantisch geprägten Schleswig-Holstein haben weder Schüler noch Arbeitnehmer an Fronleichnam frei. Dennoch kommen jedes Jahr viele Urlauber auf den Nordseeinseln an. So läuft die Anreise 2022.