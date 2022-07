Torsten Faßmers: „Von Anfang an wurde ich auf Amrum ‚Schrauber‘ genannt“ FOTO: Anna Jannen up-down up-down Porträt „oner üs“ Torsten Faßmers über die Kunst des Auto-Schraubens und das Leben auf Amrum Von Anna Jannen | 29.07.2022, 12:15 Uhr

Auf Amrum kennt jeder jeden? Stimmt nur fast, und nachfragen lohnt sich trotzdem: Hoker beest dü? An: Hü gong’t? Wer bist du? Und: Wie geht’s? Amrums Schrauber Torsten Faßmers schraubt an allem, was einen Motor hat und hat shz.de von sich erzählt.