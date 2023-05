Die Apotheker, Apothekerinnen und Mitarbeiterinnen der drei Föhrer Apotheken: Celine Schächner, Magdalena Rüger, Anja Hess, Christian Daegel, Thorsten Knoke, Silke Ofterdinger-Daegel, Rebekka Lehmann, Marina Hinrichsen, Kerrin Hansen und Leonie Riewerts. Foto: Anna Goldbach up-down up-down Aktionstag der Apotheken in SH Apotheken auf Amrum und Föhr fehlt die Nachfolge – was das bedeutet Von Anna Goldbach | 09.05.2023, 16:56 Uhr

Am Dienstagvormittag blieben die Apotheken in Wyk, Wittdün und Norddorf geschlossen. Sie beteiligten sich am landesweiten Aktionstag des Apothekerverbandes SH und machten deutlich, welche Konsequenzen ein weiteres Nichthandeln der Landesregierung hätte.