Die Ampelanlage ist wieder ausgefallen - woran liegts? Foto: Jörg Brökel up-down up-down Schon wieder blinkt es gelb Ampelanlage auf zentraler Kreuzung in Wyk schon wieder ausgefallen Von Jörg Brökel | 22.02.2023, 14:42 Uhr

Bereits das zweite Mal in diesem Jahr ist die Ampelanlage am Heymannsweg/L214 ausgefallen. Ganz schnelle Abhilfe ist nicht in Sicht.